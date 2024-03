Novak Djokovic, parole al miele per Nikola Jokic: “Ha riscritto la storia!”

Novak Djokovic è probabilmente il miglior sportivo serbo di sempre nonché uno dei migliori tennisti della storia. Per anni è stato il simbolo della Serbia nello sport, anche se negli ultimi anni un posto importante in questa classifica se l’è ritagliato anche Nikola Jokic. Tra le altre cose, come tantissimi balcanici, Djokovic è un grande appassionato di basket e spesso viene immortalato in tribuna a vedere le partite interne della Stella Rossa o del Partizan Belgrado.

Intervistato dal The Denver Post, Djokovic ha incoronato ufficialmente Jokic definendolo una “leggenda” e sottolineando ciò che ha fatto negli ultimi anni per la pallacanestro europea in generale.

“Ciò che ha fatto non solo per il basket serbo ma per quello europeo in generale è incredibile. Ha riscritto i libri di storia negli ultimi tre anni e sta continuando a farlo. È nel suo prime, è il migliore e sono troppo fiero di lui. Sono un suo grande tifoso, di tutto ciò che fa. Non abbiamo avuto tanti atleti come lui nella storia della Serbia, lui è lassù con i migliori e non ha ancora finito” ha dichiarato Djokovic.

Poi il fuoriclasse del tennis ha aggiunto: “Abbiamo seguito sempre uno la carriera dell’altro e ci siamo ammirati. Penso che più passa il tempo, più ci stimiamo a vicenda. Ma anche privatamente, siamo davvero un bel duo. È orientato alla famiglia come lo sono io, alle sue origini, al suo Paese, alla sua città. Ed è molto importante non dimenticare mai da dove vieni. Ha raggiunto il picco di uno degli sport più importanti al mondo ed è uno degli atleti maggiormente riconosciuti. È fantastico che sia serbo!“.

“Non ho mai ricevuto un invito per una delle sue corse di cavalli, sapete? Spero di riceverlo. Ma è una cosa solo per pochissimi fortunati” ha infine scherzato Djokovic. Chissà che nei prossimi mesi, magari in estate, Jokic possa davvero invitare Djokovic ad una delle corse che frequenta, come fatto con Aaron Gordon la scorsa estate.