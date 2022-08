Novità importanti sulle condizioni di Vasilije Micic

Vasilije Micic parteciperà al prossimo Eurobasket. Dopo il brutto infortunio alla caviglia subito nella prima partita di questa finestra di qualificazioni per il Mondiale, contro la Grecia, il playmaker serbo volerà normalmente con la squadra a Istanbul per l’impegno di oggi contro i padroni di casa della Turchia. Si tratta sempre di una partita di qualificazioni e non è detto che Micic riesca a giocare, ma ci sono buona chance che possa essere a disposizione per l’esordio all’Europeo contro i Paesi Bassi di venerdì prossimo.

Sono comunque novità molto importanti, anche perché a primo impatto l’infortunio sembrava davvero serio. Micic era uscito dal campo tenuto a braccia dai compagni, incapace di camminare sulle proprie gambe. La Serbia potrà contare su di lui.