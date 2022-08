Nowitzki contro Mick Schumacher per beneficenza: l’ex Dallas sbaglia due rigori

Dirk Nowitzki è forse il miglior giocatore europeo di sempre, ma a calcio non è mai stato un granché. Qualche anno fa, in una partita di beneficenza, imitò goffamente il rigore di Simone Zaza contro la sua Germania nel 2016. Nei giorni scorsi invece, in un’altra partita di beneficenza, ha addirittura sbagliato due rigori consecutivi. La gara si disputava tra una squadra capitanata proprio da Dirk e un’altra guidata invece dal pilota Mick Schumacher. In campo anche molti altri piloti, come Sebastian Vettel, David Coulthard e Mika Hakkinen, d’altronde l’incontro è stato organizzato dalla “Champions for Charity” di Michael Schumacher.

Dirk Nowitzki verschießt einen Elfmeter. pic.twitter.com/vheov03DXK — Daniel Fadin (@fadoeng) August 24, 2022

Nowitzki si è fatto parare i due rigori da René Adler, ex portiere tedesco del Bayer Leverkusen, tirandoli però malissimo: di punta e centrali. A causa dei noti problemi fisici (poche settimane fa Dirk aveva ribadito di non riuscire quasi a muoversi ancora per i postumi della carriera NBA), la leggenda dei Dallas Mavericks ha giocato la partita in porta. La sua squadra alla fine ha perso 11-10, ma si sa: il risultato in questi casi passa in secondo, se non terzo, piano.