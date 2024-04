Numeri da RECORD per la finale Iowa-South Carolina in NCAA femminile

Ieri sera South Carolina ha sconfitto la Iowa di Caitlin Clark nella finale del Torneo NCAA femminile, chiudendo la sua stagione da imbattuta, 38-0. La partita è stata trasmessa su ESPN ed ABC, che poco fa hanno comunicato i numeri degli ascolti: sono stati 18.7 milioni i telespettatori che hanno seguito l’incontro. Un numero enorme per il basket, ancor più per il basket femminile. ESPN ha anche sottolineato come i 18.7 milioni di spettatori siano il numero più alto per una partita di basket (sia maschile che femminile, sia NBA che NCAA) trasmessa dall’emittente sportiva dal 2019 ad oggi. Se prendiamo invece solo le partite di NCAA femminile, è il dato più alto dal 1992.

