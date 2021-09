Nuova avventura in Europa per l’ex Virtus Julius Gamble

Julius Gamble, nonostante due stagioni positive coronate dalla vittoria dello Scudetto, in estate non è stato confermato dalla Virtus Bologna. Il centro americano è rimasto free agent fino ad ora, ma ha alla fine trovato un accordo con Tenerife in Liga ACB.

Gamble, 11.4 punti e 5.5 rimbalzi di media in EuroCup la scorsa stagione, vivrà la sua prima esperienza in Spagna dopo Nanterre e la Virtus. Nei giorni scorsi il lungo era stato accostato nuovamente a Bologna, in seguito all’infortunio di Ekpe Udoh. Alla fine però i bianconeri hanno firmato JaKarr Sampson.