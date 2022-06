Nuova replica della Virtus Bologna a Milano sulle parole di Massimo Zanetti

La polemica non sembra destinata a placarsi a breve, dopo le parole di Massimo Zanetti ieri sera e la risposta durissima di Milano in giornata. L’Olimpia ha replicato attaccando la dirigenza bianconera per le dichiarazioni “fantasiose e infondate”, ma la Virtus Bologna da parte sua ha comunque voluto a sua volta emettere una nota.

Anche in questo ultimo comunicato, i toni non sono certo pacati. La Virtus sostiene che le parole di Zanetti non siano state offensive né nei confronti di Milano né nei confronti di Messina, e ritiene “fuori luogo” la richiesta di attivazione della Procura Federale. Il comunicato dell’Olimpia, in quello di Bologna, viene invece definito “per certi versi sorprendente”.

Di seguito la nota completa:

Pur essendo completamente concentrata nella preparazione del match di domani, Virtus Pallacanestro Bologna ritiene doverose alcune puntualizzazioni riguardo all’odierno, per certi versi sorprendente, comunicato di Pallacanestro Olimpia Milano. Le dichiarazioni rese dal Dott. Zanetti appena dopo la fine della gara di ieri sera non hanno contenuto offensivo nei confronti del club di Milano o di suoi tesserati, tantomeno nei confronti della sua proprietà verso la quale, anzi, ha più volte manifestato rispetto e stima. Men che meno le medesime affermazioni del Dott. Zanetti -così come altre della Virtus- possono essere ritenute irresponsabili. Proprio l’impegno, in termini di investimenti e totale dedizione, profuso in questi anni da Virtus Bologna dimostrano quanto il Dott. Zanetti e l’intero staff del club siano coinvolti nella crescita e sviluppo dell’intero movimento della pallacanestro italiana. Pertanto, risulta fuori luogo l’invito addirittura alla Procura Federale ad attivarsi per valutare sanzioni per dichiarazioni per nulle lesive di altri soggetti o club. Fonte: ufficio stampa Virtus Bologna