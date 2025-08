Nuova vita per Damian Lillard: farà il GM in NCAA

Damian Lillard, stella dei Portland Trail Blazers, è il nuovo General Manager del team di basket di Weber State University, la stessa università in cui si è formato prima di arrivare in NBA. L’annuncio è ufficiale e segna un altro importante ritorno alle origini per una superstar NBA.

Damian Lillard is the new General Manager of Weber State Men's Basketball, his alma mater 😤 (📸 @WeberStateMBB) pic.twitter.com/bX1shDYrpJ — NBA on ESPN (@ESPNNBA) August 3, 2025

Lillard torna alle origini: “Costruire richiede tempo, fiducia e impegno”

Lillard ha commentato con entusiasmo il nuovo ruolo, sottolineando quanto creda nella visione e nei valori della sua alma mater:

“Il successo non arriva da un giorno all’altro, soprattutto nel panorama attuale del basket universitario. Costruire un programma forte richiede tempo, fiducia e impegno. Credo in ciò che Weber State rappresenta e nella cultura che continua a crescere.”

Un nuovo ruolo per rafforzare la comunità di Weber State

Oltre agli aspetti sportivi, Lillard ha messo in evidenza l’importanza della comunità locale:

“Il supporto della comunità è fondamentale per il successo del programma. Questa opportunità mi consente di essere ancora più coinvolto nel futuro del basket a Weber State.”

Lillard segue le orme di Curry e Trae Young

Con questa nomina, Damian Lillard si unisce a una lista sempre più lunga di campioni NBA che scelgono di investire nelle proprie radici. Stephen Curry e Trae Young hanno infatti assunto ruoli simili come GM delle loro ex squadre universitarie nei mesi scorsi.

Un trend che rafforza il legame tra la NCAA e i grandi nomi della NBA, con l’obiettivo di dare valore, visione e leadership ai programmi collegiali.

Leggi anche: Danilo Gallinari tornerà a giocare dopo il morso di uno squalo a Eleonora Boi?