Nuova vita per Mike Hall: sarà player development coach per i Knicks

Mike Hall ha annunciato pochi giorni fa il suo addio al basket giocato ma nel suo futuro prossimo non lascerà la palla a spicchi perché ha annunciato che sarà player development coach per i Knicks:

“Sono felice di annunciare che ho accettato una posizione come player development coach per i New York Knicks e la loro affiliata in G-League, i Westchester Knicks. Sogno questa opportunità da anni e la possibilità di lavorare per una delle franchigie più leggendarie nella storia della NBA è incredibile!”.

Happy to announce that I’ve accepted a player development management position with the @nyknicks and their GLeague affiliate @wcknicks. I have dreamed about this opportunity for years and the chance to work for one of the most storied franchises in NBA history is beyond belief! pic.twitter.com/hSizZca8AN — Mike Hall (@_Michaelinho) October 23, 2021

Naturalmente si tratta di una grandissima opportunità per Mike Hall, al quale facciamo un grossissimo in bocca al lupo per la sua avventura con i Knicks. Da italiani abbiamo apprezzato tantissimo le sue avventure nel nostro Paese e siamo contentissimi per lui che sia finalmente riuscito a ottenere un posto in NBA. Avrebbero voluto andarci come giocatore ma anche come allenatore non è male.

Sarà interessante vedere se Mike Hall riuscirà a scalare come allenatore in NBA oppure tornerà in Europa a fare il coach, magari proprio in Italia. Seguiremo su Twitter le sue avventure e sicuramente vi terremo aggiornati, provando a intervistarlo nei prossimi mesi. Rimanete connessi che potrebbero esserci delle belle sorprese per voi su BasketUniverso.