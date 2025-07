Nuova vita per Sergio Rodriguez: sarà il nuovo DS del Real Madrid

Il Real Madrid Basket apre un nuovo capitolo nella sua storia con una scelta che unisce passato glorioso e visione per il futuro. Sergio Rodriguez, leggenda del club e del basket europeo, è stato ufficialmente nominato nuovo direttore sportivo della sezione cestistica del Real Madrid, prendendo il posto di Alberto Herreros, in carica dal lontano 2005.

Sergio Rodriguez, da leggenda in campo a guida tecnica

Dopo una carriera straordinaria che lo ha visto protagonista in Europa e NBA, Sergio Rodriguez torna al Real Madrid non più in divisa da gioco, ma in giacca e cravatta. Il “Chacho”, amatissimo dal pubblico madridista, ha vestito la maglia delle Merengues in due momenti chiave (dal 2010 al 2016 e dal 2022 al 2024), contribuendo in maniera decisiva alla conquista di 17 trofei, tra cui:

2 EuroLeague

1 Coppa Intercontinentale

4 Campionati spagnoli (Liga ACB)

5 Coppe del Re

5 Supercoppe spagnole

Un palmarès che testimonia il suo impatto sul campo e ora promette di riflettersi anche nella gestione sportiva del club.

Esperienza internazionale di livello assoluto

Rodriguez ha alle spalle anche un’importante esperienza in NBA, dove ha indossato le maglie di Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, New York Knicks e Philadelphia 76ers. Ma è con la Nazionale spagnola che ha scritto pagine leggendarie del basket europeo:

Oro Mondiale FIBA 2006

Oro EuroBasket 2015

Argento Olimpico Londra 2012

Argento EuroBasket 2007

Bronzo EuroBasket 2013 e 2017

Bronzo Olimpico Rio 2016

Con 154 presenze in nazionale, è uno dei giocatori più rappresentativi della storia della Spagna.

L’addio di Alberto Herreros dopo 19 anni di successi

Con l’arrivo del “Chacho”, si chiude anche un’era. Alberto Herreros, anche lui leggenda del basket spagnolo e madrileno, lascia il ruolo di direttore sportivo dopo quasi due decenni di trionfi. Sotto la sua guida, il Real Madrid ha conquistato ben 30 trofei, tra cui:

3 EuroLeague

9 Campionati spagnoli

7 Coppe del Re

1 Coppa Intercontinentale

1 ULEB Cup

9 Supercoppe spagnole

Un’eredità pesante, che Sergio Rodriguez sarà chiamato a onorare e rinnovare con la sua visione e il suo carisma.

