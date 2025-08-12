Nuovo attacco della Slovenia all’Olimpia Milano per Nebo e Cancar

Prosegue la polemica a distanza tra la Slovenia e l’Olimpia Milano.

Il club meneghino avrebbe spinto affinché i suoi tesserati Vlatko Cancar e Josh Nebo dessero forfait per i prossimi Europei. Una decisione che ha indispettito la federbasket slovena e anche la star Luka Doncic. Milano ha risposto con un comunicato ufficiale in cui parlava di decisione condivisa con i due giocatori ma le polemiche non si placano.

L’allenatore della Slovenia, Aleksandar Sekulic, è tornato sull’argomento con parole ancora più chiare, riportate da Meridian Sport e riprese da Sportando.

Sono deluso dal fatto che alcuni giocatori non siano riusciti a raggiungerci. Mi riferisco a Cancar e Nebo, ai quali il club non ha concesso il permesso di giocare con la Slovenia, nonostante la loro forte volontà di essere presenti. È sicuramente una perdita importante, ma allo stesso tempo rappresenta un’opportunità per dare spazio ai giovani. Queste assenze hanno influenzato notevolmente i nostri piani. Ci siamo ritrovati il 23 luglio e due giorni prima Cancar mi ha informato che non avrebbe potuto unirsi a noi, poiché non aveva superato alcuni test medici effettuati dal suo club. Solo un mese prima avevamo parlato, sembrava molto motivato e determinato a giocare per la nazionale. La situazione è curiosa: un anno fa era in condizioni fisiche peggiori, eppure Denver lo aveva comunque autorizzato a partecipare al Preolimpico. Ora che sta bene, questa decisione lascia perplessi. Nebo ha vissuto una stagione complicata a causa degli infortuni e ha giocato poco. Ora sembrava che fosse in buona forma, ma il club ci ha fatto sapere che non lo è e che ha bisogno di recuperare. Anche lui ha confermato che la società non gli permette di giocare ma non vuole creare complicazioni.