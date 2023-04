Nuovo contratto collettivo NBA: svelate altre novità

Col passare delle ore emergono altri dettagli del nuovo contratto collettivo NBA, dopo che l’accordo tra Lega e giocatori è stato trovato nella mattinata italiana di sabato. Oltre a tutte le novità già citate in questo articolo, compresa l’introduzione di un torneo di metà stagione a partire dall’anno prossimo, Shams Charania ne ha elencate altre.

Una di esse è che dal prossimo anno gli All-NBA Team annunciati alla fine di ogni stagione saranno senza ruoli definiti, potranno quindi esserci anche quintetti composti da 5 centri o da 5 guardie. Negli ultimi anni in particolare c’erano stati casi al limite, come ad esempio quello di Joel Embiid: il centro dei Sixers è stato spesso candidato all’MVP, ma non è mai stato inserito nel First Team All-NBA perché c’era spazio per un solo centro, ovvero Nikola Jokic. Questo cambiamento si rifletterà anche sui salari di giocatori come Embiid, visto che molti bonus contrattuali sono legati proprio a questi premi individuali. Anche qui, come nel caso degli altri trofei singoli, bisognerà aver giocato un minimo di 65 partite per poter venire inclusi in uno dei quintetti.

Un’altra novità importante è che, a partire dalla prossima stagione, i giocatori stessi potranno investire sia nella NBA che nella WNBA, oltre che in società di scommesse sportive o di lavorazione della cannabis (la marijuana, nell’ambito del nuovo CBA, è stata sostanzialmente legalizzata dalla Lega).

Game changer: The league's new collective bargaining agreement will give players the ability to invest in NBA and WNBA teams, as well as promote and/or invest in sports betting and cannabis companies, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 2, 2023

Crescono in percentuale i valori dei contratti di Mid-Level Exception, +7.5%, e della Room Exception, +30%. Mentre un’ulteriore limitazione alle squadre che andranno di gran lunga oltre il salary cap (oltre 17.5 milioni di dollari sopra il cap) sarà che non potranno inserire cash nelle trade, potranno cedere scelte al Draft soltanto se comprese nei futuri 7 anni e non potranno firmare giocatori dopo i buyout, nel corso della stagione.