Nuovo scandalo scommesse in NBA? Si indaga su Malik Beasley

Poco più di un anno fa in NBA scoppiò il caso Jontay Porter: l’allora giocatore dei Toronto Raptors fu sorpreso a scommettere sulle proprie statistiche, alterandole per vincere soldi o farli vincere a terzi. Come punizione Porter, fratello del più popolare Michael Porter Jr dei Denver Nuggets, è stato radiato a vita dalla NBA. Ora potrebbe verificarsi un caso simile, anche se è ancora molto presto per trarre conclusioni: la Lega sta infatti indagando su Malik Beasley per presunte scommesse riguardanti partite NBA, cosa ovviamente proibita dal regolamento.

Beasley arriva dalla miglior stagione in carriera, durante la quale ha segnato 16.3 punti di media con i Detroit Pistons. A partire dal 1 luglio il giocatore sarà free agent e stava negoziando un nuovo triennale con Detroit per una cifra totale intorno ai 42 milioni di dollari: accordo ora a serio rischio, visto che Beasley rischia una squalifica se non la radiazione come avvenuto con Porter. “Un’indagine non equivale ad un’accusa, Malik ha lo stesso diritto alla presunzione di innocenza di qualsiasi altro cittadino americano. Al momento non è accusato di nulla” ha dichiarato Steve Haney, avvocato del giocatore.

