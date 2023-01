“Nuovo” sponsor per l’arena degli Utah Jazz, il video di presentazione è da brividi

Gli Utah Jazz cambieranno il nome della loro arena a partire dalla prossima stagione. In realtà si tratta di un ritorno al passato perché i naming rights sono stati acquistati da Delta Airlines, compagnia aerea che li ha detenuti dal 1991 al 2006.

L’arena, perciò, si chiamerà di nuovo Delta Center, in seguito alle sponsorizzazioni di Energy Solutions (2006 – 2015) e Vivint (2015 – 2023).

Per annunciare la partnership una conferenza stampa con il CEO di Delta, Ed Bastian e con i proprietari della franchigia, Ryan e Ashley Smith. Ma soprattutto un video emozionale di altissimo impatto, nel quale si è ripercorsa la storia della squadra e dell’impianto. Qui, infatti, si sono giocate Finals, All Star Game, partite storiche come il “Flu Game” di Michael Jordan. Ma anche la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali 2002 e concerti delle più grandi star della musica mondiale.

Aperto nel 1991, l’ex e futuro Delta Center ha subito un restyling da 125 milioni di dollari nel 2017 per adeguarlo ai moderni standard energetici, rinnovare gli spogliatoio e costruire una grandissima guest area.

Il logo di Delta sarà visibile a partire dal 1° Luglio 2023 nella parte esterna dell’arena, sui maxi schermi e tutte le insegne luminose ma anche sul parquet stesso. Per i tifosi storici degli Utah Jazz si tratta sicuramente di un nostalgico ritorno al passato. L’accordo nasce proprio dalla volontà della compagnia aerea di essere protagonista dei festeggiamenti per i 50 anni della franchigia. Fra qualche settimana a Salt Lake City si giocherà l’All Star Game che potrebbe essere l’ultimo evento di rilievo con la denominazione Vivint Center, a meno di memorabili gare dei Jazz nei Playoffs.