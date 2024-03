Obradovic CHOC: “Mike James come Drazen Petrovic!”

Mike James sta per diventare il miglior marcatore di tutti i tempi dell’EuroLega e il suo capo allenatore all’AS Monaco, Sasa Obradovic, ha parole di elogio per l’etica del lavoro e il talento del giocatore, paragonabile a quella di Drazen Petrovic.

In un’intervista rilasciata a Blazo Komnenic di Meridian Sport, Obradovic ha dichiarato che James è il giocatore più talentuoso d’Europa.

“Penso che il record che raggiungerà debba essere ancora più sentito insieme ai successi della squadra. Spero che sia l’MVP di questa stagione, ma spero anche che il successo individuale sia seguito da quello di squadra. Se non riuscirà a collegare queste due cose, sarà considerato molto bravo ma non il migliore in assoluto”, ha detto Obradovic.

“Non c’è nessun altro come lui. Anche dal punto di vista tecnico-tattico, è il migliore che ho avuto modo di vedere. Lavoro con lui ogni giorno e so di cosa sto parlando. Ho giocato con i più grandi giocatori e posso dire che nessuno ha mai avuto un tale livello di talento combinato con la velocità. Il livello di abilità che possiede è difficile da trovare. Non credo che ci sia un giocatore con queste qualità in Europa. Tiro, attacco, difesa… Ha tutto”.

“Mike James, proprio come Drazen Petrovic, è uno stacanovista”, ha detto Sasa Obradovic. “Lavora più duramente degli altri ed è per questo che è quello che è. Anche il giorno prima della partita può farsi prendere da una serata fuori, ma non ve ne accorgerete quando scenderà in campo. Una persona così non si trova. Ci sono pochissime persone come Mike”.

