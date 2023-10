Zeljko Obradovic ha parlato dopo la sconfitta contro il Mega Basket di ieri sera e prima del derby di EuroLega che si giocherà giovedì. Il coach serbo non è troppo interessato al mercato, gli basterebbe vedere delle cose decenti da parte dei giocatori a roster, il mercato lo fanno altri:

“Mi piacerebbe molto che coloro che sono in squadra fossero un rinforzo. Vorrei che scuotessero la testa e iniziassero a giocare a basket. E che capissero quanto queste persone che erano al palazzetto stasera, che ringrazio per essere venute, amino questo club e quanto tengano a questo club”, ha detto il leggendario allenatore.

“Credo che questo sia molto più importante di qualsiasi rinforzo”, ha proseguito Zeljko. “Non ho idea se ci saranno rinforzi. Ultimamente ci siamo occupati di questo gioco, e io non me ne occupo né ho il tempo per farlo. A casa, mi occupo della squadra e di tutti gli orrori che vedo”.

Giovedì il Partizan affronterà in EuroLega i suoi acerrimi rivali, la Stella Rossa Belgrado. L’inizio della partita è previsto per le 18:30. Le due squadre si incontreranno nuovamente in ABA League lunedì 30 ottobre, solo quattro giorni dopo la battaglia in EuroLeague.

