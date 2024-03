Obradovic parla del possesso DECISIVO contro l’EA7 Milano

Zeljko Obradovic, coach del Partizan Belgrado, ha commentato immediatamente la sconfitta dei suoi ragazzi contro l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano, match deciso da una prodezza cestistica dell’ex Stella Rossa, Shabazz Napier.

Tuttavia il coach serbo non crede che la formazione bianconera l’abbia persa lì ma in altri momenti. Ecco nello specifico le parole di Obradovic circa la sconfitta del Partizan contro l’Olimpia EA7 Milano:

“Il piano era diverso. Lo dico subito”, ha esordito il coach. “So che alla gente piace parlare dell’ultimo attacco o dell’ultima difesa come qualcosa che decide il vincitore. Tuttavia, potrei parlare di molte situazioni in cui abbiamo preso decisioni sbagliate. Per me questo è molto più importante dell’ultimo attacco”, ha proseguito, sminuendo l’ultimo possesso.

Obradovic si è anche preso del tempo per elogiare ed esprimere la sua gratitudine ai tifosi del Partizan e ha espresso le sue scuse per aver perso la partita.

“Voglio ringraziarli ancora una volta, ma anche scusarmi perché abbiamo perso nello stesso modo per l’ennesima volta in questa stagione”, ha concluso.

Non sappiamo se questa vittoria svolterà la stagione delle Scarpette Rosse ma è sicuramente una bellissima iniezione di fiducia verso questo finale di regular season.

Leggi anche: Esclusiva BU, Andrew Goudelock: “ A Milano NESSUNO apprezzava Pianigiani, su Scudetto, Kobe ed NBA…