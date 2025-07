“ODIO fottutamente Gobert”: perché Shaquille O’Neal dice così?

La rivalità tra la leggenda NBA Shaquille O’Neal e il quattro volte NBA All-Star francese Rudy Gobert è nota da anni. Tuttavia, Shaq ha ribadito senza mezzi termini sul suo podcast, The Big Podcast, la sua avversione per il centro dei Minnesota Timberwolves.

Le Dure Parole di Shaq

“Odio fottutamente Rudy Gobert”, ha dichiarato Shaq nel suo podcast. “Sta guadagnando 250 milioni e non li merita. Come Presidente della Big Man Alliance, se guadagni tanti soldi, gioca come un big man. Tutto qui.”

“Tira qualche gomitata. Metti KO qualcuno. Non farti schiacciare in testa e farti parlare da ragazzini bianchi di Denver. E poi devi afferrarli per il collo all’ultimo secondo. Se vieni pagato a caro prezzo, gioca in grande”.

Shaq says he would wear a dress to the ceremony if Rudy Gobert makes the Hall of Fame “I f***ing hate Rudy Gobert.” (🎥 @bigpodwithshaq / https://t.co/xlVhD8o3eA) pic.twitter.com/ObyTjMPsSj — NBACentral (@TheDunkCentral) July 25, 2025

La Stagione di Rudy Gobert

Nonostante le critiche di Shaquille O’Neal, Rudy Gobert ha avuto una stagione NBA solida. Ha chiuso con medie di 12.0 punti, 10.9 rimbalzi e 1.4 stoppate a partita, tirando con un’ottima percentuale del 66.9% dal campo. Il suo contributo è stato fondamentale per aiutare i Minnesota Timberwolves a raggiungere le Western Conference Finals, dimostrando ancora una volta il suo impatto difensivo e la sua presenza a rimbalzo.

La faida tra i due giganti del basket continua ad alimentare il dibattito tra gli appassionati. Le parole di Shaq, schiette e dirette come al solito, aggiungono un altro capitolo a questa controversia che va avanti da anni.

Leggi anche: Warriors, 3 nomi caldi sul mercato e una Reunion familiare in vista?