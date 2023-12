Offerta faraonica, l’Olimpia Milano rischia di perdere Nicolò Melli

L’Olimpia Milano rischia di dover dire addio al suo capitano Nicolò Melli.

Il contratto del lungo reggiano, infatti, scadrà alla fine di questa stagione ma non sembravano esserci grossi problemi per il rinnovo. In questi giorni, però, sembrerebbe essere maturato l’interesse del Partizan Belgrado. I serbi sono pronti a mettere sul piatto 2,5 milioni di euro l’anno, uno stipendio più alto di quello che Melli percepisce a Milano. Difficilmente l’Olimpia vorrà pareggiare un’offerta del genere, considerata la tassazione italiana, in virtù della quale l’investimento per le casse societarie sarebbe quasi il doppio della cifra netta da corrispondere al giocatore.

L’Olimpia, dunque, potrebbe davvero perdere Melli, pronto a ritrovare Zelimir Obradovic al Partizan.

