Offese sessiste all’arbitro donna, due giornate a Stefano Laudoni

Stefano Laudoni è probabilmente il giocatore più famoso e popolare della nostra Serie B, ma nell’ultimo turno di campionato si è reso protagonista di un gesto sicuramente da condannare. Il giocatore di Vigevano ha rivolto offese sessiste all’arbitro donna che dirigeva la partita della sua squadra contro la Junior Casale Monferrato. Per Laudoni il Giudice Sportivo ha deciso due giornate di squalifica, che il giocatore sconterà nei prossimi impegni contro Livorno e Omegna.

Sarà un’assegna importante perché Laudoni in questa stagione segna 12.2 punti di media. Vigevano, terza in classifica, se la vedrà con Livorno, seconda, e Omegna, settima, per provare a migliorare il piazzamento in vista dei Playoff.