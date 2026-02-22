Poeta Galbiati

Oggi il destino ha premiato la perseveranza di Poeta e Galbiati

Oggi il basket italiano celebra una coincidenza incredibile: Peppe Poeta, alla guida dell’Olimpia EA7 Milano, vince la sua prima Coppa Italia da allenatore, mentre poche ore dopo Paolo Galbiati conquista la Copa del Rey con il Baskonia, battendo il Real Madrid di Sergio Scariolo.

Una giornata di trionfi paralleli che ha radici sorprendenti nel passato.

Firenze 2018: il primo incontro

Nel 2018, durante le Final Eight di Firenze, Poeta era ancora un giocatore esperto di Torino, mentre Galbiati, catapultato quasi per caso sulla panchina, affrontava la sua prima esperienza da capo allenatore dopo l’addio improvviso di Larry Brown.

Una coppia insolita, dove l’inesperienza da coach di Galbiati e la saggezza da giocatore di Poeta si mescolarono tra tattiche e resilienza. Quell’incontro gettò le basi per un legame destinato a riemergere anni dopo in maniera straordinaria.

Oggi: il cerchio si chiude
  • Poeta al timone dell’Olimpia EA7 Milano conquista la Coppa Italia, consacrando la sua carriera da tecnico.
  • Galbiati, con il Baskonia, alza la Copa del Rey, dimostrando che talento e dedizione possono superare l’inesperienza iniziale.

Due percorsi diversi, due squadre, stesso giorno di gloria. Una coincidenza che il basket italiano difficilmente dimenticherà.

Il destino che si intreccia

Oggi il basket non celebra solo due vittorie, ma anche un legame speciale tra allenatore e giocatore, nato in circostanze difficili e destinato a ritrovarsi sul parquet in un giorno simbolico.

Una storia di resilienza, destino e coincidenze straordinarie: il basket italiano ha trovato oggi la sua giornata perfetta.

