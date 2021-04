“Ogni tifoso conta”: Cantù “porta” i propri tifosi al PalaDesio

Si avvicina la fase decisiva della stagione e la Pallacanestro Cantù ha bisogno ancora di più del supporto dei propri tifosi. “Ogni Tifoso Conta” è l’iniziativa, ideata da Tutti Insieme Cantù, in collaborazione con S.Bernardo e il club biancoblù, per sostenere la squadra nel rush finale del campionato.

In occasione della cruciale sfida casalinga contro Reggio Emilia, che si terrà domenica 18 aprile alle ore 19:30, i sostenitori dell’Acqua S.Bernardo potranno, seppur idealmente, riempire gli spalti del PalaDesio, per incitare la propria squadra del cuore.

Supporter e top fan. Con una donazione di € 20,00 a TIC, ogni supporter potrà personalizzare con il proprio nome (o soprannome) un cartonato che verrà posizionato sulle tribune dell’impianto brianzolo durante la sfida con la Reggiana. Con una donazione di € 50,00 il top fan non solo avrà diritto a personalizzare il cartonato, ma vedrà apparire il proprio nome su un filmato che verrà riprodotto sui led a bordocampo durante la partita.

Come aderire? Per partecipare all’iniziativa è sufficiente:

– Inviare entro venerdì 16 aprile una mail con i propri dati (nome, cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale) e il nome che si vuole scrivere sulla sagoma all’indirizzo mail info@pallacanestrocantu.com allegando la ricevuta del bonifico effettuata sul conto di Tutti Insieme Cantù (IBAN IT42D0843051060000000963188) in cui bisogna inserire nella causale il proprio nome e cognome accompagnato dal claim “Ogni Tifoso Conta”.

– Recarsi al Basket Point in via Dante 6 a Cantù, da venerdì 9 aprile a venerdì 16 aprile 2021, negli orari di apertura, compilando il modulo apposito e versando la propria donazione.

La promozione di S.Bernardo. Tutti i tifosi che aderiranno all’iniziativa potranno, a partire da lunedì 19 aprile, acquistare due casse di Acqua S.Bernardo al prezzo di una presso la Canturina Snc, in via Adige 20, a Senna Comasco.

«La Pallacanestro Cantù ha bisogno del supporto di tutti i suoi tifosi, anche se a distanza, con la speranza di tornare presto ad abbracciarci. Pertanto, invito tutti ad aderire a questa bella iniziativa: più siamo e meglio è, uniti conquisteremo i nostri obiettivi» ha detto Roberto Allievi, presidente del club canturino.

«In momenti di difficoltà come questi, è più che mai fondamentale farci “vedere” e farci “sentire” vicini alla squadra. I giocatori, lo staff, tutto il team hanno bisogno del nostro coinvolgimento e della passione che contraddistingue noi canturini» ha aggiunto Angelo Passeri, vicepresidente di Pallacanestro Cantù e presidente di TIC.

Queste, invece, le parole di Antonio Biella, direttore generale di S.Bernardo, title sponsor di Pallacanestro Cantù: «Per S.Bernardo è sempre un piacere collaborare con la Pallacanestro Cantù . In questo momento, è ancora più importante essere vicino alla società, facendo percepire il calore del pubblico che in queste due stagioni è mancato. Allo stesso tempo, proprio ora che si giocano le partite decisive per la salvezza, cerchiamo di rappresentare i tifosi che hanno sofferto lontano dalla propria squadra. Per questo, come tifoso, sponsor e membro del consiglio di amministrazione ho scelto di affiancare il brand S.Bernardo alla Pallacanestro Cantù e far sentire tutto il nostro sostegno in questo momento difficile».

Fonte: ufficio stampa Pallacanestro Cantù

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.