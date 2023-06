Ognjen Dobric sarà il primo rinforzo per la Virtus Bologna

La Virtus Bologna questa sera scenderà in campo per allungare la serie di finale a Gara-7, ma nel frattempo ha chiuso per il primo rinforzo della prossima stagione. Si tratta del serbo Ognjen Dobric, attualmente in forza alla Stella Rossa: era già stato accostato alle V Nere, ma ora l’accordo è stato confermato anche da Sportando.

Dobric, 28 anni, è una guardia/ala che finora ha sempre indossato la maglia della Stella Rossa, dal 2013, fatta eccezione per 3 anni in prestito all’FMP Belgrado. Nell’ultima stagione, Dobric ha segnato 9.9 punti di media in EuroLega.