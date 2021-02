Oklahoma City perde George Hill per infortunio

Assenza pesante per Oklahoma City che dovrà fare a meno di George Hill almeno per le prossime quattro settimane.

Il play dei Thunder ha accusato un problema al tendine del pollice destro ed è stato costretto a operarsi. Hill, che viaggia a quasi 12 punti di media con oltre il 38% dal campo, verrà rivalutato fra un mese.

The Thunder say George Hill is out at least four weeks after undergoing a procedure on his right thumb: pic.twitter.com/EoEujotkUV

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 2, 2021