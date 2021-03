Sirene di mercato per gli Oklahoma City Thunder. Diverse contender avrebbero bussato alla porta di OKC per accaparrarsi due giocatori di grande esperienza come George Hill e Trevor Ariza.

In particolare per Hill si sarebbero mossi con decisione i Los Angeles Clippers, disposti ad assorbire il suo contratto da 10 milioni annui, seppur non del tutto garantiti nella prossima stagione. L’operazione per Ariza, invece, sarebbe ancora più immediata, visto che il veterano ex Rockets sarà free agent al termine del campionato.

Fonte: The Athletic

