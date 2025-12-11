Oklahoma City Thunder come gli Warriors del 2016? OKC ora sogna il record NBA ASSOLUTO

Gli Oklahoma City Thunder 2025/26 stanno vivendo una stagione destinata a entrare nei libri di storia. Dopo la travolgente vittoria per 138-89 contro i Phoenix Suns nei quarti di finale della NBA Cup, la squadra ha raggiunto un impressionante record di 24-1.
Un risultato che permette ai Thunder di eguagliare il miglior avvio nelle prime 25 partite, primato stabilito dieci anni fa da Stephen Curry e dai Golden State Warriors.
Un dominio totale sulla NBA
I campioni in carica stanno letteralmente dominando la lega. L’unica sconfitta stagionale risale ai primi di novembre, quando i Portland Trail Blazers riuscirono a imporsi per 121-119 in una partita combattuta fino all’ultimo possesso.
Per il resto, OKC ha mostrato una continuità impressionante, con prestazioni convincenti su entrambi i lati del campo.
I Thunder come gli Warriors del 2016?
Molti analisti iniziano già a tracciare un parallelo tra questi Thunder e i Golden State Warriors 2016, autori del leggendario record di 73 vittorie in stagione regolare. Se il ritmo attuale verrà mantenuto, la squadra di coach Daigneault potrebbe addirittura eguagliare il record, oppure superare le 73 vittorie, diventando la miglior squadra della regular season di sempre.
Ovviamente, solo il tempo potrà confermarlo, ma le premesse sono tra le più entusiasmanti degli ultimi anni.
OKC IS HEADED TO THE NBA CUP SEMIS IN VEGAS ⚡️
They just matched the 2015-16 Warriors for the best 25-game start in NBA history 🔥 pic.twitter.com/BdOUUYnKCE
— SportsCenter (@SportsCenter) December 11, 2025
Shai Gilgeous-Alexander: un MVP inarrestabile
A trascinare Oklahoma City c’è la stella Shai Gilgeous-Alexander, autore di una stagione ancora da potenziale MVP. Il suo impatto offensivo, unito alla crescita difensiva e al carisma da leader, rappresenta il cuore del successo dei Thunder.
Accanto a lui, un roster profondissimo e versatile che eccelle in two-way basketball, alternando attacchi esplosivi a una delle difese più efficaci dell’intera lega.
Un futuro senza limiti
Con un mix perfetto di talento, gioventù e solidità tecnica, questi Thunder sembrano destinati a restare ai vertici NBA ancora a lungo. Se continueranno su questo ritmo, il sogno di diventare la miglior squadra di sempre nella stagione regolare NBA potrebbe presto trasformarsi in realtà.
