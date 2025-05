Oklahoma City Thunder TRAVOLGENTI! Minnesota KO in gara-5 e volano alle Finals dopo 13 anni

Gli Oklahoma City Thunder conquistano il pass per le NBA Finals 2025 schiantando i Minnesota Timberwolves in Gara-5 con un netto 124-94 e chiudendo la serie sul 4-1. A distanza di 13 anni dalle Finals del 2012, perse contro i Miami Heat di LeBron James e Dwyane Wade, i Thunder tornano a giocarsi il titolo NBA.

Dominio Thunder già nel primo quarto

Nonostante una partenza illusoria per Minnesota, con Julius Randle a segno dalla lunga distanza per il 3-0 iniziale, Oklahoma City prende immediatamente il controllo della gara. Un devastante primo quarto chiuso sul 26-9 mette in chiaro le gerarchie: i Timberwolves non riescono a reagire e la partita prende subito la direzione dei padroni di casa.

Shai Gilgeous-Alexander da MVP: 34 punti e Finals conquistate

Ancora una volta è Shai Gilgeous-Alexander degli Oklahoma City Thunder a prendersi la scena. L’MVP della stagione NBA chiude Gara-5 con 34 punti in meno di 34 minuti, aggiungendo 8 assist, 6 rimbalzi e 2 recuperi. Il canadese guida i Thunder a un traguardo storico e si prepara ora alla sua prima finale NBA in carriera.

Jalen Williams e Holmgren completano il trio vincente

Fondamentali anche le prestazioni delle altre stelle della squadra:

Jalen Williams sfiora la doppia doppia con 19 punti, 8 rimbalzi e 5 assist

Chet Holmgren domina sotto canestro con 21 punti, 7 rimbalzi, 3 stoppate e un solido 8/13 al tiro

Il trio ha mostrato una chimica perfetta, confermando il grande equilibrio del roster costruito da coach Mark Daigneault.

Timberwolves eliminati: Randle l’ultimo a mollare, Edwards delude

I Timberwolves chiudono un’altra stagione con l’amaro in bocca, eliminati per il secondo anno consecutivo alle finali di Conference. Il migliore dei suoi è stato Julius Randle, autore di 24 punti con 8/14 dal campo. Troppo poco, però, soprattutto alla luce della serata no di Anthony Edwards: solo 19 punti, con un disastroso 7/18 al tiro e 1/7 da tre, frenato dalla grande difesa di Lu Dort.