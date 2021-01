Oladipo mette subito le cose in chiaro: “Resterò a Houston solo a determinate condizioni”

Nella maxi trade che ha portato James Harden a Brooklyn, gli Houston Rockets hanno ottenuto in cambio (oltre a tantissime scelte) Dante Exum e soprattutto Victor Oladipo.

Il contratto dell’ex Pacers, però, scadrà a fine anno e il diretto interessato ha già messo in chiaro di non essere per niente certo di restare a Houston: “Rimarrò solamente se le cose funzioneranno, se mi sentirò a mio agio nella squadra e se mi sentirò felice. È un business e dovrò valutare ogni aspetto, a partire dalla alternative che avrò davanti, poi opterò per la soluzione più conveniente per il mio futuro”. Non proprio una dichiarazione d’amore per aprire la sua avventura nella nuova franchigia.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.