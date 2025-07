Olidata sostituisce Segafredo come Title Sponsor della Virtus Bologna

Era fissata per questa mattina la conferenza stampa di Massimo Zanetti, in cui doveva arrivare l’annuncio del nuovo Title e Main Sponsor della Virtus Bologna, vista l’uscita di Segafredo dal progetto. Il nuovo sponsor delle V Nere sarà Olidata S.p.A., azienda nata a Cesena nel 1982 e specializzata in informatica.

Il comunicato ufficiale della Virtus Bologna:

Virtus Pallacanestro Bologna è lieta di annunciare la partnership con Olidata S.p.A., che diventerà il nuovo Title e Main Sponsor per la stagione di Lega Basket Serie A 2025/2026. L’accordo con l’azienda italiana leader nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione prevede la presenza del marchio Olidata in posizione frontale sulla divisa di Campionato della Virtus per la prossima stagione. A seguito dell’intesa, la stagione 2025/2026 della Virtus Serie A assumerà dunque la nuova denominazione di Virtus Olidata Bologna. Olidata S.p.A., con sede centrale a Roma e presente su tutto il territorio nazionale, nonché attiva a livello internazionale, si pone come System Integrator nel settore dei servizi digitali, offrendo soluzioni complete per il mercato B2A e B2B nel campo della cybersecurity, dei Big Data, dell’intelligenza artificiale, dello sviluppo software e dell’ideazione di sistemi GIS e IoT. Innovazione, sostenibilità e tecnologie all’avanguardia costituiscono il motore trainante del brand. Così Massimo Zanetti, Presidente di Virtus Bologna: “Con grande soddisfazione diamo il benvenuto a Olidata, eccellenza italiana con radici nel nostro stesso territorio, che condivide con noi visione, innovazione e ambizione. In un momento di rinnovamento per la nostra squadra, iniziamo insieme un percorso nel campionato LBA con l’obiettivo comune di continuare a crescere e rappresentare al meglio questi valori.” “C’è un legame profondo che unisce le radici di Olidata a quelle di Virtus Pallacanestro Bologna. Olidata fa del Made in Italy la propria forza ed è determinata a promuovere l’eccellenza italiana in ogni iniziativa. Il connubio tra le nostre realtà intende valorizzare ciò che più ci accomuna: la voglia di innovare e il coraggio di puntare in alto”, così commenta Cristiano Rufini, Presidente di Olidata S.p.A.

Foto: Virtus Bologna