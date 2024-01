EA7 Milano-Stella Rossa, le pagelle: Bortolani continua il suo magic moment, Napier stecca la serata da ex

L’Olimpia EA7 Milano ieri sera ha perso la seconda gara di questo secondo doppio turno di EuroLega di fila contro la Stella Rossa Belgrado. Qui di seguito trovate le pagelle di EA7 Milano contro Stella Rossa.

Olimpia EA7 Milano

Alex Poythress 6,5: In una serata in cui segna 12 punti col 100% dal campo, risultando forse l’unico rebus per la difesa serba, gioca solo 16’ causa falli. Davvero un peccato perché, ogni volta che usciva dal campo Milano, beccava i parziali (difatti unico di tutta la squadra con plus/minus positivo). Debole segnale di risveglio.

Giordano Bortolani 7: Continua il suo magic moment, nonostante qualche difficoltà in più. 14 punti, miglior marcatore e unico riferimento offensivo di Milano. Ormai è diventato un’arma di questa squadra.

Stefano Tonut 6: solo 13’ sul parquet, forse avrebbe meritato qualcosina di più soprattutto per alcune difese mostrate su Teodosic nel 3°e 4°periodo. L’unica pecca è la tripla del meno 2 tirata cortissima, che avrebbe riaperto totalmente il match.

Nicolò Melli 5,5: Serata di sofferenza per il capitano, primo tempo totalmente in balia dei lunghi serbi, nel secondo prova a dare la carica con qualche sprazzo qua e là, risultando comunque abbastanza discontinuo.

Shabazz Napier 4: 2/10 dal campo, 1/4ai liberi, mai una scelta semplice, un tiro pulito, 3 perse, e tanto altro di negativo. Probabilmente la peggior partita in maglia Olimpia compreso l’anno scorso (6/25 dal campo in 48h se aggiungiamo anche martedì con Berlino). E quei 33’ in campo forse sono anche troppi visto l’apporto dato. Non è questo il Napier che serve a Milano.

Giampaolo Ricci s.v: 4’ solo per difese e falli da spendere.

Diego Flaccadori 5: Serata storta per il Flacca, la fisicità di Hanga lo mette in clamorosa difficoltà, e tutta l’Olimpia ne risente viste le ultime ottime prestazioni del play bergamasco. Non trova mai canestro e dietro fatica tantissimo; gli si può rimproverare poco visto quanto ha dato ultimamente, e anzi pare evidente come sia diventato sempre più fondamentale per il gioco biancorosso.

Devon Hall 5: Stesso discorso fatto per Flaccadori, anche lui vive una serata molto grigia nonostante 6 punti e 4 assist, frutto però di individualismo e talento, e non costruzione. 2/7 dal campo, tiri difficilissimi presi e poca copertura difensiva soprattutto sugli esterni di Belgrado.

Kyle Hines 5,5: La voglia c’è, la lotta continua sotto i tabelloni anche, ma Bolomboy e Mitrovic a tratti lo sovrastano. Non è eterno e si sa, ma ieri sera più di così forse era dura fare.

Johannes Voigtmann 4,5: Leggendo le cifre ha la valutazione più alta di squadra, eppure gli errori commessi sono tantissimi. Lavoro a rimbalzo buono, ma poi c’è il nulla in attacco, il nulla in difesa e quel contropiede 3vs1 che avrebbe dato il meno 3, buttato letteralmente alle ortiche con un passaggio che definire scellerato è un eufemismo. Dannoso.

All. Messina 5,5: Squadra sulle gambe, rispetto ad altre sconfitte questa sicuramente è stata una delle meno “gravi” dal punto di vista del gioco e delle energie. Rotazioni contate quindi scelte obbligate, però ecco con un Napier così 33’ in campo sembrano davvero troppi, soprattutto quando non gira niente e quando un Bortolani ispiratissimo resta in panchina più di metà del quarto periodo. Peccato, perché il trend ultimamente era buono e sarebbe stata una vittoria pesantissima.

STELLA ROSSA BELGRADO

Teodosic 7, Hanga 7, Davidovac 6, Lazic 5, Bolomboy 7,5 , Ilic s.v., Nedovic 6,5, Giedratis 8,5 , Gillespie 5,5 , Dos Santos 6 All. Sfairopoulos 7.