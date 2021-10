Olimpia in Europa contro Maccabi e Anadolu Efes

Se non fosse stato per la macchia della sconfitta nella finale di Supercoppa italiana, l’avvio di stagione dell’AX Armani Exchange Olimpia Milano sarebbe stato perfetto. Acqua passata non macina più, si dice, e allora testa al campionato e all’Eurolega, competizioni dove i meneghini sono al comando. La settimana appena trascorsa si è chiusa con il sofferto successo a Varese nella terza giornata di Lega A e primo posto in classifica a punteggio pieno. Niente di meglio per caricare ulteriormente il morale di un gruppo che anche nelle prime due uscite continentali ha dato spettacolo rifilando lezioni di pallacanestro al CSKA Mosca in casa per 84-74 e al Baskonia in trasferta per 64-78.

Maccabi Tel-Aviv

La squadra di Ettore Messina c’è, si sente e si vede. Nulla di più positivo in vista di una settimana rovente. Già, perché il calendario della massima rassegna continentale mette in scena due sfide a distanza di tre giorni: la prima contro il Maccabi Tel Aviv al Mediolanum Forum martedì 12 ottobre con palla a due alle 20.30 e la seconda venerdì 15, sempre in casa e sempre alle 20.30, contro i campioni d’Europa in carica dell’Anadolu Efes. Due sfide di assoluto valore per le quali sono aperte le scommesse tra cui quelle proposte da Snai, bookmaker recensito da Sportytrader e tra i brand più antichi d’Italia, che vede Milano partire favorita nella prima sfida contro il Maccabi.

I risultati delle prime due giornate ci dicono di un Maccabi dai due volti: la squadra del coach greco Giannis Sfairopoulos affronta proprio a Milano la prima trasferta europea della stagione dopo il successo casalingo del 30 settembre scorso contro il Bayern per 69-68 seguito dal ko, sempre alla Menora Mivtachim Arena, contro la Stella Rossa per 63-75. Nella passata stagione Milano ebbe la meglio all’overtime per 85-86 in Israele bissando poi in casa in assoluta tranquillità per 87-68. I numeri dei precedenti raccontano di 4 degli ultimi 5 testa a testa con Milano che ha chiuso in vantaggio il primo tempo ma attenzione perché la media punti realizzati degli ultimi 10 confronti vede avanti il Maccabi di una lunghezza: 84-83. L’Olimpia arriva comunque carica a “pallettoni” a questa sfida dopo aver messo a segno 5 vittorie di fila tra campionato ed Eurolega: un bel biglietto da visita da mostrare a Wilbekin e compagni. C’è grande attesa in casa Olimpia per vedere nuovamente all’opera Shields finora miglior giocatore della squadra con 14.5 punti e 8.5 rimbalzi. Detto della vittoria di Milano a Varese, il Maccabi Tel Aviv arriva a questo impegno dopo l’84-59 rifilato all’Hapoel Haifa nell’ultima giornata di Super League.

Efes Istanbul

Ricco antipasto, dunque, in vista di quella che è la sfida più attesa di questa settimana di Eurolega, quella appunto contro l’Anadolu Efes. E, udite udite, i campioni d’Europa peggio non potevano cominciare. Certo, l’inizio del torneo non è stato dei più comodi visto il blasone delle rivali, ma se a Madrid contro il Real c’era il fattore campo a penalizzare nell’82-69 finale, in casa contro il CSKA Mosca neanche l’aiuto del pubblico amico è servito per limitare i danni: 96-100 il punteggio finale per Daniel Hackett e compagni. Insomma, coach Ergin Ataman è già chiamato a rattoppare le falle di una situazione che potrebbe essere rimessa parzialmente in piedi se la squadra farà il suo a Villeurbanne contro l’Asvel. E guardando già alla sfida del Forum, anche l’Anadolu nella passata stagione fu messo sotto dall’Olimpia Milano due volte ma nell’amichevole dello scorso 2 settembre furono i turchi a prevalere per 83-95.