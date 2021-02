La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che Sergio Rodriguez non ha viaggiato con la squadra per Villeurbanne per motivi personali.

Con questa brevissima nota la società meneghina ha comunicato che il playmaker spagnolo non giocherà la sfida di EuroLega in programma domani sera in Francia. Una ulteriore defezione per i meneghini che nelle ultime settimane hanno avuto diversi problemi legati a infortuni.

