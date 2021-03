Olimpia Milano – Barcellona trasmessa anche negli Stati Uniti e in Canada

Il big match di EuroLega fra Milano e Barcellona, in programma questa sera alle 20:45 al Forum di Assago, sarà visibile anche oltre Oceano.

La sfida, infatti, verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del club meneghino ma esclusivamente per le persone che si trovano in Canada e negli Stati Uniti.

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) March 18, 2021