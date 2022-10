Olimpia Milano: c’è lesione, lungo stop per Shavon Shields

Arriva l’ennesima brutta notizia dall’infermeria per l’Olimpia Milano in questo avvio di stagione. Dopo gli stop per Naz Mitrou-Long e Tommaso Baldasso, ora si è fermato a lungo anche Shavon Shields. L’americano con passaporto danese, MVP delle ultime finali Scudetto, ha subito un infortunio al piede apparso subito grave durante l’ultima gara di EuroLega contro il Bayern Monaco.

Shields si è sottoposto ieri agli esami, che hanno evidenziato una lesione tendinea al piede sinistro. Secondo quanto scritto dall’Olimpia nel comunicato, il giocatore verrà rivalutato tra 6-8 settimane. Ciò significa che Shields potrà rientrare come minimo a fine 2022, se non direttamente nel 2023. Una tegola pesantissima per i biancorossi, partiti 3-1 in EuroLega e ancora imbattuti in campionato.

