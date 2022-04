Olimpia Milano, colpo Kevin Pangos per la prossima stagione

Poche ore dopo l’eliminazione dai Playoff di Eurolega, 3-1 contro l’Efes, l’Olimpia Milano ha messo a segno un colpo di mercato per la prossima stagione. I biancorossi si sono assicurati Kevin Pangos, come riportato da Emiliano Carchia. Pangos avrebbe concluso la stagione al CSKA Mosca se non fosse stato per la guerra, dopo averla iniziata in NBA, ai Cleveland Cavaliers, senza fortuna. Lo scorso anno il playmaker era stato inserito nel primo quintetto di Eurolega grazie alla straordinaria stagione allo Zenit San Pietroburgo.

In 39 partite di Eurolega con lo Zenit, Pangos aveva mantenuto 13.5 punti e 6.7 assist di media. Decisamente minore l’impatto in NBA, dove in 24 gare ha segnato 1.6 punti di media.

