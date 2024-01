Olimpia Milano, com’è andato l’esordio di Rodney McGruder?

Nella partita di questa sera a Valencia, terminata con una deludente sconfitta per l’Olimpia Milano, c’è stato anche l’esordio in biancorosso di Rodney McGruder. Giocatore di Milano da quasi 2 settimane, l’americano è arrivato in Italia dopo diversi mesi da free agent. Nella scorsa stagione McGruder aveva giocato in NBA ai Detroit Pistons: 32 partite per 5.7 punti di media.

Com’è andato dunque il debutto di McGruder, che non era solo quello in maglia Olimpia ma in generale la sua prima volta nel basket europeo? Sicuramente poteva andare meglio. McGruder ha dato buoni segnali nei primi minuti di partita, dopo essere partito in quintetto: al 3° minuto di gioco si è conquistato un fallo e ha segnato 2 liberi, 3′ più tardi, dopo un rimbalzo offensivo di Hines, ha anche segnato il suo primo canestro con Milano, un semi-gancio da sotto. E ai tifosi meneghini avrà sicuramente fatto piacere vederlo lottare anche in difesa sul possesso successivo, sporcando la palla di Ojeleye e portando un recupero alla sua squadra.

A quel punto Ettore Messina lo ha tolto dalla gara fino a 3° minuto del secondo quarto, quando è rientrato ma con un impatto molto minore. McGruder ha sbagliato un paio di tiri, prima di venire di nuovo sostituito fino all’inizio del terzo quarto. Lì è rimasto sul parquet 6′ consecutivi prima di uscire, proprio quando si è seduto in panchina è partita però la rimonta di Valencia. L’americano si è rivisto solo con 4.31 da giocare, ma per un solo minuto prima di venire sostituito stavolta in modo definitivo dopo un brutto possesso difensivo su un pick&roll Robertson-Davies.

Insomma alla fine per Rodney McGruder è stata una prima partita opaca: 4 punti, 1 recupero, 1/5 dal campo e 2/2 ai liberi in poco più di 18′.

Foto: Olimpia Milano