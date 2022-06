Olimpia Milano: continua il matrimonio con Sir Kyle Hines

Photo credits: Olimpia Milano

Il matrimonio tra Olimpia Milano e il centro Kyle Hines continuerà anche nella prossima stagione.

Ad annunciare il rinnovo del contratto dell’ex CSKA è stato il GM Christos Stravropoulos nella conferenza stampa in corso al Mediolanum Forum in occasione dei festeggiamenti per il 29° scudetto della società meneghina.

Non sono chiare le tempistiche del rinnovo. Hines andrà probabilmente a dividere il reparto centri di Milano con Brandon Davies (in uscita dal Barcellona) e Paul Biligha (in attesa l’ufficialità del rinnovo).