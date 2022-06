Olimpia Milano: Dan Shamir sostituirà Pozzecco, in arrivo anche Peppe Poeta tra gli assistenti allenatori

L’Olimpia Milano pensa già al futuro dopo la conquista del proprio 29° scudetto.

Secondo quanto riporta “La Prealpina“, coach Ettore Messina avrebbe scelto l’allenatore israeliano Dan Shamir come sostituto di Gianmarco Pozzecco: i due hanno già lavorato insieme sulla panchina del CSKA Mosca nella stagione 2013-14.

Inoltre, questa volta come riporta Emiliano Carchia di “Sportando“, sarebbe in arrivo anche Peppe Poeta sulla panchina dell’Olimpia Milano. L’ex play di Cremona andrà dunque a completare il coaching staff biancorosso.

Peppe Poeta will join Olimpia Milano as assistant coach, sources tell @Sportando

