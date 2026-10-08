Olimpia Milano di nuovo sconfitta, Peppe Poeta rischia la panchina?

L’Olimpia EA7 Milano è incappata questa sera nella terza sconfitta consecutiva tra EuroLega e campionato: Baskonia, Verona e oggi Maccabi Tel-Aviv, con i biancorossi rimasti a quota 1 vittoria in 4 partite europee. Una situazione già di crisi, dopo che Leo Dell’Orco aveva manifestato la speranza di vedere Milano come possibile outsider per le Final Four, un traguardo che appare già proibitivo anche se siamo solo all’inizio della stagione regolare. Contro il Maccabi, in campo neutro a Belgrado, l’Olimpia è forse stata ancora più brutta delle precedenti uscite, ha rincorso dall’inizio alla fine e si è spenta lentamente nel secondo tempo, tirando 7/26 da dietro l’arco e perdendo 15 palloni, quasi il doppio degli israeliani.

E così per Milano, partita anche in campionato con 1 vittoria e 1 sconfitta, si aprono già vari scenari: secondo Fabrizio Lorenzi di La Repubblica, la panchina di Peppe Poeta sarebbe infatti già traballante. Il tecnico era arrivato un anno fa come assistente di Ettore Messina, dopo un’annata molto positiva a Brescia, ed era subentrato al tecnico siciliano in avvio di 2026, vincendo lo Scudetto e il mese scorso la Supercoppa Italiana. Stando a quanto riportato, il primo nome per prendere il posto di Poeta se Milano non dovesse risollevarsi nelle prossime partite sarebbe quello di Ioannis Sfairopoulos, allenatore greco che in passato ha guidato Olympiacos, Maccabi Tel-Aviv e dal 2023 al 2025 Stella Rossa.

Si addensano già le nubi, e le voci, sulla panchina dell’Olimpia Milano. Coach Peppe Poeta sarebbe già a rischio per il pessimo avvio in Eurolega. Candidato a subentrare parrebbe Ioannis Sfairopoulos, fino al 2025 coach della Stella Rossa Belgrado — Fabrizio Lorenzi (@fabry23lorenzi) October 8, 2026

Foto: Olimpia Milano