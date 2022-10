Olimpia Milano, esordio in EuroLega con Villerbaune senza quattro giocatori

L’Olimpia Milano si prepara alla prima gara stagionale di EuroLega, questa sera (6 Ottobre) in casa dell’Asvel Villerbaune.

I biancorossi arrivano al match privi di quattro giocatori. Non ci saranno gli infortunati Naz Mitrou-Long, Gigi Datome, Tommaso Baldasso e Shavon Shields. Quest’ultimo dovrebbe tornare fra i convocati ma senza scendere in campo, cosa che invece dovrebbe fare nella partita di campionato di domenica contro Scafati. Problemi anche per Kevin Pangos, rientrato da poco, che finora ha avuto un minutaggio contingentato, come si legge sul sito ufficiale dell’Olimpia.

Le parole di Ettore Messina

E’ bello cominciare una nuova stagione di questa bellissima competizione che è l’EuroLeague. Avremmo voluto affrontare il debutto al completo, purtroppo gli infortuni ce lo impediranno, ma è una situazione con la quale tutti prima o poi devono fare i conti. Per chiarezza, è nostra intenzione reinserire Shavon Shields nel roster, per fargli vivere l’atmosfera della squadra, ma di non utilizzarlo per aspettare la gara di domenica in campionato. A Villeurbanne, le chiavi saranno la transizione difensiva contro il loro atletismo e la loro velocità, la difesa sulle penetrazioni e infine il controllo dei rimbalzi.

Le parole di Nicolò Melli

Affrontiamo una squadra molto atletica e sicuramente migliorata rispetto alla stagione scorsa, grazie all’innesto di giocatori esperti. Per noi sarebbe importante cominciare bene la stagione su un campo ostico, e faremo quello che serve per provare a vincere in un momento in cui ovviamente non possiamo essere al massimo perché siamo a inizio stagione con tanti giocatori nuovi e qualche infortunio che ci ha condizionato.

Tv

La partita inizierà alle 20: diretta su Sky Sport e in streaming sia su Now sia su Eleven Sports (con telecronaca di Mino Taveri).