Olimpia Milano, Ettore Messina: “EuroLega? Ci manca talento”

Il coach e presidente dell’Olimpia Milano, Ettore Messina, ha partecipato all’inaugurazione dell’anno sportivo del Cus Pavia.

Nell’ambito della cerimonia, l’allenatore ha parlato del momento della sua squadra.

In campionato stiamo andando bene ma facciamo fatica in EuroLega a causa di una serie di problemi diversi. Abbiamo dovuto affrontare tante vicissitudini e perciò in alcune situazioni ci manca il talento necessario. Per me non è facile convivere con queste difficoltà in Europa, è importante che i giocatori capiscano e imparino ad aiutarsi da soli per uscirne.