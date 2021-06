Olimpia Milano, Gianmarco Pozzecco favorito come vice Messina?

L’Olimpia Milano qualche giorno fa ha salutato Tom Bialaszewski, ormai ex assistente di Ettore Messina. Il club meneghino si sta concentrando, oltre che sul mercato, anche sulla ricerca di un nuovo vice di Messina. Secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbero in risalita le quotazioni di Gianmarco Pozzecco, libero dopo due anni e mezzo alla Dinamo Sassari da head coach. Si tratterebbe di una soluzione abbastanza clamorosa visto che Pozzecco è stato rivale di Milano in questi anni, così come da giocatore con Varese. Il Poz in carriera è stato assistente solo al Cedevita dal 2015 al 2017.

Quello dell’ex allenatore di Sassari non è comunque l’unico nome. Per il ruolo di vice Messina ci sarebbero anche Massimo Bulleri, che ha allenato Varese nell’ultima stagione ed è stato un giocatore di Milano, e Piero Bucchi, nell’ultimo anno tra Virtus Roma e Cantù e head coach di Milano dal 2008 al 2011.

