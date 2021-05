Olimpia Milano, Gigi Datome crede alla possibilità di vincere l’EuroLega

L’Olimpia Milano ha strappato il pass per le Final Four di EuroLega grazie alla vittoria in gara 5 dei quarti contro il Bayern Monaco.

In semifinale i lombardi dovranno affrontare la grande favorita per la vittoria finale, il Barcellona, che ha dovuto sudare fino a gara 5 per buttare fuori lo Zenit San Pietroburgo.

Nonostante lo scontro con i blaugrana di Pau Gasol, Gigi Datome crede nelle possibilità di Milano di poter vincere l’EuroLega. Come dargli torto, visto che si tratterà di una gara secca in campo neutro, prima dell’eventuale finale.

Felicità! Riportare l’Olimpia Milano nell’élite del basket europeo era uno degli ambiziosi obiettivi per cui abbiamo iniziato questa stagione. La qualificazione alla Final Four di Eurolega dopo 29 anni di assenza è qualcosa di speciale che ci godiamo con grande soddisfazione! Grazie a tutti per il supporto e i messaggi, e sapete cosa? Adesso ne mancano 2!

