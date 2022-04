Olimpia Milano, gli aggiornamenti sulle condizioni di Delaney e Rodriguez

Ieri sera l’Olimpia Milano ha vinto una partita soffertissima al Forum, pareggiando la serie di Playoff di Eurolega contro l’Efes sull’1-1. La prossima settimana lo scontro si sposterà in Turchia per le successive due gare, ma Milano in questo momento è preoccupata dalla lista infortunati. In Gara-1 i biancorossi avevano già perso Niccolò Melli per almeno un mese, in Gara-2 sono dovuti uscire per infortunio sia Malcolm Delaney che Sergio Rodriguez.

L’americano ha chiuso qui la sua serie contro l’Efes, visto che sarà rivalutato solo tra 2 settimane. Per il Chacho c’è invece più speranza di rivederlo in campo settimana prossima in Turchia: la distorsione alla caviglia sarà valutata giorno per giorno.

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che durante il secondo tempo della gara con l’Efes, Malcolm Delaney ha riportato una lesione muscolare alla parete addominale che verrà rivalutata in due settimane. Nella stessa partita, Sergio Rodriguez si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra che sarà ulteriormente valutata nei prossimi giorni.