Olimpia Milano, il calendario di Eurolega 2021-22: si parte contro il CSKA

Poco fa è stato ufficializzato il calendario di Eurolega per la stagione 2021-22. Focus ovviamente sull’Olimpia Milano, unica italiana della competizione, che esordirà in casa contro il CSKA Mosca il 30 settembre.

Il remake della semifinale di Colonia contro il Barcellona ci sarà invece al Forum il 4 novembre e in Catalogna l’11 gennaio. Gli altri big match saranno contro l’Efes campione in carica (15 novembre in casa, 24 marzo fuori), Fenerbahçe (12 novembre ad Istanbul e 3 febbraio in casa) e Real Madrid (16 dicembre in casa, 10 marzo in Spagna).

Di seguito il calendario completo, inizio il 30 settembre e ultima partita, in trasferta contro l’Asvel, il 7 aprile: