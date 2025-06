Olimpia Milano, il futuro è già qui: nuovo DS, Guduric e lungo in arrivo

Per l’Olimpia Milano è già tempo di ricostruzione. Eliminata in semifinale dalla corsa scudetto, la squadra biancorossa si è subito messa in moto per la costruzione del roster per il prossimo anno.

In realtà le grandi manovre erano già iniziate. Nikola Mirotic ha dato l’addio ricevendo l’ovazione del Forum alla fine di Gara 4 con la Virtus Bologna, salutando il pubblico meneghino per trasferirsi a Montecarlo. In entrata è pressoché fatta con Marko Guduric, decisivo nella gara 2 di semifinale tra il suo Fenerbahce e il Bahcesehir. Dopo che il serbo ha firmato tutti gli ultimi 12 punti della sua squadra, Nigel Hayes-Davis ha pubblicato un post in cui chiede all’Olimpia Milano di prendersi cura di lui. L’immagine ovviamente è stata rimossa subito dopo ma EuroHoops ha fatto in tempo a catturarla. Una ulteriore conferma, se ce ne fosse stato bisogno, di un accordo già raggiunto.

🥲 Nigel Hayes-Davis’ten Olimpia Milano’ya Marko Guduric mesajı: “Ona iyi bakın…” pic.twitter.com/ylVNPqkfH3 — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) June 7, 2025

A orchestrare queste operazioni, in collaborazione con il GM Christos Stavropoulos e con il coach Ettore Messina, c’è il nuovo direttore sportivo Daniele Baiesi. Il dirigente bolognese nella passata stagione ha lavorato per i Brooklyn Nets e prima ancora era stato scout per i Detroit Pistons. Nel mezzo ha reso grandi Bamberg e Bayern Monaco, facendo incetta di titoli in Germania. Arriva al posto di Gianmaria Vacirca che andrà a Tortona, insieme all’assistant coach Mario Fioretti.

Fatta anche per Quinn Ellis da Trento (ricordiamo che il britannico ha formazione italiana), l’Olimpia prova a puntellare il pitturato. Sempre più vicino Nikola Milutinov, fresco vincitore del titolo greco con l’Olympiacos. I biancorossi provano a trattenerlo dopo il grave infortunio di Moustapha Fall ma il biennale (con opzione per un terzo anno) offerto dall’Olimpia sembra averlo spinto a lasciare la corte di Bartkokas, con cui i rapporti non sono mai decollati.