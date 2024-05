Olimpia Milano, il nuovo corso parte anche da Quinn Ellis

Olimpia Milano già molto attiva sul mercato.

I meneghini hanno messo gli occhi su Josh Nebo, centro attualmente al Maccabi Tel-Aviv e su Nenad Dimitrijevic, playmaker macedone dell’Unics Kazan che piace tanto anche alla Virtus Bologna.

Il rinnovamento passa anche da Quinn Ellis, britannico ma di formazione italiana, di proprietà dell’Aquila Trento. Ellis, classe 2003, è stato portato in Italia da Capo d’Orlando e in Sicilia ha completato le stagioni necessarie ad essere considerato “azzurro” dai regolamenti federali. Dopodiché Trento gli ha fatto firmare un quadriennale, spedendolo in prestito a Casale Monferrato nella scorsa stagione. Quest’anno l’esordio in Serie A e in EuroCup con una stagione da 8 punti di media a partita.

Un colpo per il futuro per l’Olimpia che prova ad accaparrarsi un giocatore che ha dimostrato di poter essere già utile in campionato e comunque ha accumulato una stagione di esperienza in campo continentale. Secondo La Repubblica la trattativa con Trento e l’entourage del ragazzo sarebbe già a buon punto. Qualche giorno fa Ellis si è dichiarato eleggibile al Draft NBA e potrebbe anche essere impegnato in Summer League nelle prossime settimane.