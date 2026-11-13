Olimpia Milano, il rinforzo arriva da Scafati: ai dettagli con Ze’Rik Onyema

Dopo la sconfitta di ieri sera contro lo Zalgiris, la decima in EuroLega alla prima panchina per Luca Banchi, era chiaro che l’Olimpia Milano sarebbe tornata a breve sul mercato, in primis per un lungo. La scelta della dirigenza biancorossa, come riportato da Superbasket, alla fine sarebbe ricaduta su Ze’Rik Onyema, ala forte della Scafati Basket al suo primo anno in Italia. Le parti sarebbero ai dettagli.

Onyema, classe 2001, ha giocato 7 partite con Scafati in questa stagione segnando 11.4 punti di media con 6.3 rimbalzi in LBA. In precedenza aveva militato in Finlandia, l’anno scorso con i Salon Vilpas, e prima ancora in NCAA, tra UTEP Miners e Texas Longhorns.

Si tratta di un lungo atletico che dovrebbe fungere da sostituto dell’infortunato Devin Booker, che ne avrà almeno per 3 mesi. La notizia dell’infortunio di Booker ha costretto l’Olimpia a correre sul mercato, cercando una soluzione “vicina”, un giocatore che disputa la Serie A liberabile tramite buyout. L’obiettivo sarebbe avere Ze’Rik Onyema per la prossima partita di EuroLega, martedì contro la Stella Rossa.

Nei giorni scorsi Milano era stata accostata anche a Mike Tobey, esperto centro della Scaligera Verona, ma la pista si è poi raffreddata.