Olimpia Milano, in settimana inizia il Luca Banchi bis: manterrà il doppio incarico con la Nazionale

C’è l’accordo tra Luca Banchi e l’Olimpia Milano per il clamoroso ritorno in biancorosso dopo l’esonero, arrivato ieri, di Peppe Poeta. Il tecnico toscano è attualmente CT dell’Italbasket, ruolo che manterrà: circostanza verificatasi in passato numerose volte, come per esempio con Simone Pianigiani, Meo Sacchetti e, per un breve periodo, Gianmarco Pozzecco.

La seconda era Banchi a Milano partirà ufficialmente in settimana, come scritto dalla Gazzetta dello Sport: domani l’allenatore firmerà il contratto fino al 2028, ma la squadra sarà guidata da Marco Ramondino per la partita delle 17 contro Trento. Il debutto di Banchi sulla panchina dell’Olimpia arriverà in EuroLega per la gara casalinga contro lo Zalgiris Kaunas, in una competizione in cui i meneghini sono ultimi sull’1-9 dopo 10 partite.

A fine novembre Luca Banchi affronterà poi la sua prima finestra FIBA da coach di Milano: lascerà temporaneamente la squadra a Ramondino, che la guiderà contro l’ASVEL in EuroLega, per allenare l’Italia nelle partite contro la Turchia, il 26 novembre, e la Serbia, il 29 novembre.