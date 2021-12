Olimpia Milano, infortunio per Luigi Datome nel riscaldamento

Milano ha subito oggi la prima sconfitta in campionato, per mano della Pallacanestro Trieste. I meneghini erano molto rimaneggiati, tra le assenze di Shields e Mitoglou per infortunio, Rodriguez, Delaney e Hines per turnover e Moraschini per doping. Tra i forfait si è poi aggiunto all’ultimo momento quello di Luigi Datome, fermatosi nel riscaldamento. Dettagli non ce ne sono, ma Ettore Messina ha parlato dello stop in conferenza stampa.

“Per noi una gara cominciata con Datome che si è fatto male in riscaldamento, l’ultima perla di sfiga che ci mancava. Come sapete siamo senza molti giocatori importanti ma non è stato questo il problema” ha detto Messina.