Olimpia Milano, Kyle Hines: “Come si vince l’EuroLega? Ve lo spiego io”

Kyle Hines è uno dei grandi protagonisti della qualificazione dell’Olimpia Milano alle Final Four. Il lungo americano è ormai una vera e propria leggenda del basket europeo con le sue nove partecipazioni alle semifinali di EuroLega.

In gara 5 contro il Bayern Monaco è risultato decisivo con una giocata difensiva pazzesca su Baldwin. Hines traccia un bilancio di quanto fatto finora in maglia biancorossa e punta al massimo traguardo con l’Olimpia.

Finora tutti hanno dato il meglio per riportare Milano dove merita, compresi i più giovani come Punter, LeDay e Shields. Di solito un giocatore pensa sempre al futuro ma devo dire che i risultati che ho raggiunto mi danno una soddisfazione immensa. Gli anni passato e ogni stagione è più dura della precedenza ma quando inizia ad alzare trofei si crea una dipendenza, non puoi farne a meno, hai la necessità di provare quelle sensazioni. Come si vincono le Final Four? L’approccio è fondamentale ma anche la mentalità e l’esperienza. Alla vigilia della prima chiesi consiglio a Batiste, lui mi disse: “Non devi snaturare quello che hai fatto durante l’anno, goditi il momento”. Il Barcellona? Tanti giocatori fortissimi, un coach straordinario come Jasikevicius e adesso anche Gasol. Rispetto alla prima sfida contro di noi hanno cambiato qualcosa, anche per via degli infortuni, ci hanno battuto due volte ma credo che abbiamo ottime possibilità di vincere.

Fonte: Tuttosport